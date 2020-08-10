Yavru kediler tekrar hayata tutundu

İstanbul'da 6 yavru kedi duyarlı eller sayesinde kurtarıldı. 5'nin annesi ölmüştü, ölmek üzereyken bulundular. Biri ise saklandığı araçtan kurtarıldı, araç hareket etseydi büyük olasılıkla ölecekti. İyi haber ise hepsinin sağlık durumu iyi.
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NTV 10.08.2020 - 16:09| Son Güncelleme : 10.08.2020 - 16:21
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