Yavru kediler tekrar hayata tutundu

İstanbul'da 6 yavru kedi duyarlı eller sayesinde kurtarıldı. 5'nin annesi ölmüştü, ölmek üzereyken bulundular. Biri ise saklandığı araçtan kurtarıldı, araç hareket etseydi büyük olasılıkla ölecekti. İyi haber ise hepsinin sağlık durumu iyi.

NTV 10.08.2020 - 16:09 | Son Güncelleme : 10.08.2020 - 16:21

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