Yavru kedileri kürekle öldürdü, serbest kaldı

İstanbul Bahçeşehir’deki bir sitede, eşine saldırdıkları gerekçesiyle bir adam, 3 yavru kediyi kürekle vurarak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan Kemal A., kedilere kürekle saldırdığını itiraf etti ve ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. Karara tepki gösteren hayvanseverler, Hayvan Hakları Yasası’nın bir an önce yürürlüğe girmesini ve hayvanların ‘mal değil can’ olduğunun kabul edilmesini istiyorlar.
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NTV 24.05.2021 - 13:30| Son Güncelleme : 24.05.2021 - 13:41
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