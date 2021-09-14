Yavru kediyi tekmeleyerek öldürdü

İstanbul Bayrampaşa, Kuru Gıda Hali’nde esnaflık yapan R.A., yavru kediyi defalarca tekmeledi. Can çekişen yavru kedinin başında ölmesini bekleyen kişi, süpürge ile sürüklediği yavru kediyi çöp konteynerinin yanına bıraktı. Polis ekipleri, görüntüler üzerine tespit ettikleri şüpheli R.A.’yı gözaltına aldı.

NTV 14.09.2021 - 16:49 | Son Güncelleme : 14.09.2021 - 16:58

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