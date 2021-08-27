Yavru köpeğe anne adayı sahip çıktı

Eskişehir’de motosikletli 2 gencin kafasından öperek yavru köpeği araziye bırakma görüntülerinin ardından harekete geçen hayvanseverler, köpeği buldu. Ölüme terk edilen köpeğe 8 aylık anne adayı sahip çıktı.

NTV 27.08.2021 - 12:22 | Son Güncelleme : 27.08.2021 - 12:27

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