Yavru köpeğe anne adayı sahip çıktı

Eskişehir’de motosikletli 2 gencin kafasından öperek yavru köpeği araziye bırakma görüntülerinin ardından harekete geçen hayvanseverler, köpeği buldu. Ölüme terk edilen köpeğe 8 aylık anne adayı sahip çıktı.
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NTV 27.08.2021 - 12:22| Son Güncelleme : 27.08.2021 - 12:27
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