Yavru köpeği dövüp çatıdan attı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde M.K., evinin çatısında dövdüğü yavru köpeği aşağı attı. Köpeğin dişlerinde kırıklar, gözünde kanama, kalçasında ve sol ayağında kırık oluştuğu belirlenirken, gözaltına alınan M.K., adli kontrolle serbest kaldı. Şiddet anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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DHA 22.03.2022 - 20:54| Son Güncelleme : 22.03.2022 - 22:06
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