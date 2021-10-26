Yavru köpeklere işkence: Poşetleyip bagaja koydular

Malatya’da bir şantiyede yavru köpeklerin canlı canlı poşetlenerek bagaja konulmasını, bir hayvansever cep telefonuyla görüntüledi. Olayı fark ederek şantiye çalışanlarının yanına giden Kübra Koca, hemen müdahale etti. Hayvansever kadının bagajdan çıkardığı her poşetten yavru köpek çıktı. Şantiyenin sorumlusu olduğunu söyleyen bir çalışan kadının görüntü almasını engellemeye çalıştı. Polis, köpekleri poşetleyerek bagaja koyan kişiye para cezası uyguladı. Köpekler hayvan barınağına götürülürken olayla ilgili adli işlem başlatıldı.
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