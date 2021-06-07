Yavru kuzgun kendisini kurtaran itfaiyeciden ayrılmıyor

İstanbul’da yavru bir kuzgun, düştüğü havalandırma boşluğundan kendisini kurtarıp, su ve yiyecek veren itfaiyeci Hakan Kalın’ın yanından bir saniye bile ayrılmıyor. İtfaiye merkezinde Kalın’ın omuzunda oturup elinden yemek yiyen kuzgun, yakında veterinerlere teslim edilecek. ‘Şakir’ adını koyduğu yavrudan ayrılacak olmanın kendisini üzdüğünü anlatan Kalın, ‘‘Yavru olduğu için gösterdiğimiz şefkat nedeniyle bizi ailesi sanıyor. Birbirimize çok daha fazla alışmadan ayrılmamız gerekiyor. Tedavisinin ardından doğaya salınacak. Eğer çok sevdiyse gelip bizi bulacağını düşünüyoruz’’ dedi.

ntv.com.tr 07.06.2021 - 12:18 | Son Güncelleme : 07.06.2021 - 12:34

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