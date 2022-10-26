Yavru sincaplara Zeyna annelik yapıyor

Isparta’da 3 yavru sincaba, kısa süre önce 6 yavru doğuran Zeyna adlı köpek annelik yapıyor. Bahçedeki kuru ağaçları keserken sincap yavrularını fark ettiklerini anlatan Ali Erdal ‘‘Birkaç gün takip ettik ama anneleri gelmedi. Soğuktan korumak için eve aldığımızda da Zeyna gidip onları yalamaya sonra da emzirmeye başladı’’ dedi. Erdal ailesi, yaklaşık bir aydır Zeyna’nın baktığı sincap yavrularını bir süre sonra doğaya bırakmayı planlıyor.
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