Yavru sincapları veterinerler hayata döndürdü

Denizli’de ölmek üzereyken bulunan 4 yavru sincap, veterinler sayesinde hayata tutundu. 10 gün boyunca veterinerlerin gözü gibi baktığı yavrular sağlıklarına kavuştular hatta kendileri için yapılan ahşap yuvalarda yaşamaya bile başladılar.
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NTV 04.05.2021 - 09:54| Son Güncelleme : 04.05.2021 - 10:17
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