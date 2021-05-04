Yavru sincapları veterinerler hayata döndürdü

Denizli’de ölmek üzereyken bulunan 4 yavru sincap, veterinler sayesinde hayata tutundu. 10 gün boyunca veterinerlerin gözü gibi baktığı yavrular sağlıklarına kavuştular hatta kendileri için yapılan ahşap yuvalarda yaşamaya bile başladılar.

NTV 04.05.2021 - 09:54 | Son Güncelleme : 04.05.2021 - 10:17

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