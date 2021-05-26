Kargalar güvenlik görevlisine saldırdı

Erzincan'da havalimanında çalışan özel güvenlik görevlisi Salih Sevimli, mesaisi bitince evinin yolunu tuttu. Yaşadığı binanın bahçesine girecekken kargaların kendisine saldırmaya çalıştığını fark etti. Bir karga yavrusunun binanın girişinde durduğunu ve diğer kargaların da onu korumaya çalıştıklarını anladı. Yetişkin kargaların saldırısı altında yavru kargayı güçlükle bahçe dışına çıkaran Salih Sevimli, daha sonra evine girebildi.

NTV 26.05.2021 - 11:45 | Son Güncelleme : 26.05.2021 - 11:52

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