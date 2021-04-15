Yavrusuna saldıran üç köpeği böyle kovaladı

Adana'da 3 sokak köpeği, çarşıda yaşayan bir yavru kediyi köşeye sıkıştırdı. Köpekler, kedinin etrafını sarıp, ona doğru hamle yaptı. Bu durumu fark eden ve çarşı esnafının ‘Tekir’ adını verdiği anne kedi, 7 aylık yavrusunu kurtarmak için korkusuzca köpeklere saldırdı. Büyük bir şok yaşayan köpekler, kedinin saldırgan ve gözü kara hamlesinden korkup kaçtı.

NTV 15.04.2021 - 10:02 | Son Güncelleme : 15.04.2021 - 10:14

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