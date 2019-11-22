Yavuz Donat'ın gazetecilik birikimleri kitap oldu: Off the Record

Türk gazetecilğinin duayen isimlerinden Yavuz Donat'ın, meslektaşı Şebnem Bursalı'ya 56 yıllık gazetecilik hayatını ve yaşadıklarını anlattığı "Off the Record" kitabı raflarda yerini aldı. Yavuz Donat kitabı, NTV'ye anlattı.

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