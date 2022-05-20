Yaya geçidindeki kazada 'tahliye' tepkisi

İStanbul, Maltepe'de ocak ayında meydana gelen kazada, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 38 yaşındaki Seda Doğan'a, hızla ilerlediği belirtilen ehliyetsiz sürücü çarparak ölümüne neden oldu. 22 yaşındaki sürücüye, 4 yıl 6 ay hapis cezası verilerek tahliye kararı çıktı. Ölen kadının ailesi karara tepki gösterdi. Seda Doğan'ın kardeşi Esra Doğan Yavuz, “Yaya geçidinden geçerken, saatte 108 kilometre hız ile çarpıyor. 20 metre savuruyor, hiç durmadan basıp gidiyor. Çarpan kişinin 7 derece gözleri bozuk, ehliyeti yok. Serbest bırakılmasıyla gerçekten biz de öldük" diye konuştu.
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DHA 20.05.2022 - 11:55| Son Güncelleme : 20.05.2022 - 12:03
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