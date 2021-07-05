Yayalar son anda kurtuldu

İstanbul Bahçelievler'de bir sürücü otomobiliyle kaldırıma çıktı, bir süre ilerledikten sonra bir elektrik direğine çarptı. Yolda yürüyen vatandaşlar ölümden döndü. Kaza sırasında hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

NTV 05.07.2021 - 14:20 | Son Güncelleme : 05.07.2021 - 14:29

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