Yaz okulunda havuzun çatısı çöktü: 2 çocuk yaralı

İstanbul’da pazartesi günü etkili olan sağanak yağış sırasında yıldırım düşmesi sonucu bir havuzun çatısı çökmüştü. İki çocuğun yaralandığı çökme anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, havuzdaki çocukların ve eğitmenlerin çöken çatıdan panikle kaçmaya çalıştıkları anlar görülüyor.
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DHA 17.08.2022 - 10:53| Son Güncelleme : 17.08.2022 - 12:04
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