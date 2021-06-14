Yaz sağanaklarına dikkat: Serin ve yağışlı hava ne kadar sürecek?

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan başta İstanbul, İzmir ve Bursa olmak üzere Marmara, Ege ve Karadeniz bölgelerinin serin ve yağışlı havanın etkisine girdiğini söyledi. Çalışkan ‘‘İstanbul’da yağmur bir hafta boyunca devam edecek. Özellikle Çarşamba günü yoğun yağış var ama iri taneli dolu yağmasını beklemiyoruz’’ dedi. Özellikle İzmir ve Bursa’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışa dikkat çeken Çalışkan, bu yağışların Çeşme ve Urla’da olumsuzluk yaratabileceğini belirtti.

NTV 14.06.2021 - 09:44 | Son Güncelleme : 14.06.2021 - 10:04

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