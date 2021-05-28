Yazılım şirketi dolandırıcılığı

İstanbul'da yatırım yapmak için bir yazılım şirketini seçen binlerce kişi dolandırıldıkları gerekçesiyle savcılığa başvurdu. Şirket yetkililerine ulaşılamıyor. Şüpheliler için "Çiftlikbank" dolandırıcılığı hatırlatılarak "dijital tosuncuklar" denilmeye başlandı. Haber: Rojbin Hayrullahoğlu Kamera: Hasan Kayıkçı

NTV Haber 28.05.2021 - 19:59 | Son Güncelleme : 28.05.2021 - 20:27

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