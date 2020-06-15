Yedisu ilçesinde dikkati çekti

Jeoloji mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, Bingöl'deki 5,7'lik depremi NTV yayınında değerlendirdi. Tüysüz, Bingöl'ün bir başka ilçesine, Yedisu'ya dikkati çekti ve bu bölgede büyüklüğü 7'yi geçebilecek bir deprem olabileceği uyarısı yaptı.

NTV Haber 15.06.2020 - 00:47 | Son Güncelleme : 15.06.2020 - 01:00

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