Yeğeni kayboldu, site güvenliğini tekme tokat dövdü

Bursa'da bir kişi eve geldiğinde kız yeğenini göremeyince sinirlendi. Yeğeninin kaybolduğunu düşünen adam, ''Kız yeğenimi tek başına nasıl sokağa salarsınız?'' diye tepki göstererek güvenlikçiye tekme tokat saldırdı. Güvenlik görevlisi, öfkeli adamdan şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

NTV 13.04.2021 - 10:33 | Son Güncelleme : 13.04.2021 - 10:59

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