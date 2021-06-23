Yem çuvalını arabanın üstünde taşıdı

Denizli’de bir sürücü yem çuvalını bagaj yerine arabanın üstünde taşıdı. Trafikteki bir başka sürücü cep telefonuyla görüntüleri kaydederken ‘‘Hiçbir önlem almamış, iple bağlamamış. O çuval düşse kazaya yol açabilir’’ diyerek tepki gösterdi.
Abone ol
Paylaş
ntv.com.tr 23.06.2021 - 10:47| Son Güncelleme : 23.06.2021 - 10:53
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.