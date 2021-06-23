Yem çuvalını arabanın üstünde taşıdı

Denizli’de bir sürücü yem çuvalını bagaj yerine arabanın üstünde taşıdı. Trafikteki bir başka sürücü cep telefonuyla görüntüleri kaydederken ‘‘Hiçbir önlem almamış, iple bağlamamış. O çuval düşse kazaya yol açabilir’’ diyerek tepki gösterdi.

ntv.com.tr 23.06.2021 - 10:47 | Son Güncelleme : 23.06.2021 - 10:53

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