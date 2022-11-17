Yemeğini sokak köpeği ile paylaştı, sosyal medyada viral oldu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir vatandaş yemeğini alarak kaldırıma oturduktan sonra bir sokak köpeği de yanına geldi. Yemeğini yiyen kişi ise ekmeğinden bölerek köpeğe verdi. Bu görüntüler sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte büyük bir beğeni topladı.

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