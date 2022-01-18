Yemek yerken zil sesini duymayan öğrencileri itfaiye kurtardı

İstanbul Avcılar’daki bir ortaokulda telafi kursuna katılan iki öğrenci sohbete dalınca ne zil sesini duydu, ne de okulun kapılarının kilitlendiğini... Binada mahsur kalan iki kız öğrenci, polis ve itfaiyeden yardım istedi. Ekipler onları kurtardığında iki öğrenci de hıçkıra hıçkıra ağlıyordu.

Haberler - NTV 18.01.2022 - 09:39 | Son Güncelleme : 18.01.2022 - 09:56

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