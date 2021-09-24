Yeni deniz taksiler suya indi

İstanbul'da bir dönem çalışan ancak daha sonra kullanımı durdurulan deniz taksiler yeniden hizmete başlıyor. Haliç tersanesinde üretilen ilk yerli deniz taksi bugün suya indirildi. 8 taksi Ekim ayıyla birlikte yolcu taşımaya başlayacak.

NTV 24.09.2021 - 14:46 | Son Güncelleme : 24.09.2021 - 14:54

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