Yeni ev kurmanın maliyeti 120 bin liraya çıktı

Evlilik sezonunun başlamasıyla birlikte bu yıl 1 milyona yakın çiftin dünya evine girmesi bekleniyor. Ancak yükselen döviz kurları pek çok sektörde fiyatları da arttırdı. Yeni bir ev kurmanın maliyeti en az 120 bin lirayı buluyor. Mobilya ve beyaz eşya sektörü temsilcileri, BDDK'dan kredi kartına taksit sayısının arttırılmasını talep ederek, bu sayede satışların artacağını düşünüyor.
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NTV Haber 26.05.2022 - 00:40| Son Güncelleme : 26.05.2022 - 00:47
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