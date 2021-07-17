Yeni evli çift birbirine girdi: ‘Düğün masrafları’ kavgası
Muğla’nın Marmaris ilçesine tatile giden yeni evli bir çift, sokak ortasında kavga etti. Düğün masrafları nedeniyle başlayan tartışma sırasında 24 yaşındaki Sinan A., eşine tokat attı. Bunun üzerine 23 yaşındaki Ayşenur A. elindeki telefonu eşine fırlatttı ve kavga büyüdü. Yoldan geçenlerin cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, bir arkadaşlarının çifti ayırmaya çalıştığı görüldü. Polis merkezine giderek eşinden şikayetçi olan genç kadın ifadesinde, eşinin kendisine yumruk attığını ve boğazını sıktığını söyledi. Yüzünde ve kolunda darp izleri tespit edilen Ayşenur A., ‘kadını koruma kanunu’ kapsamında koruyucu-önleyici tedbir kararı uygulanmasını talep etti.
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ntv.com.tr 17.07.2021 - 10:56| Son Güncelleme : 17.07.2021 - 11:08
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