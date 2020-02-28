Yeni Görüntü: Rejim hedefleri böyle vuruldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'deki saldırı sonrasında uçak, SİHA ve kara ateş destek vasıtalarıyla 200’den fazla rejim hedefinin ağır ateş altına alındığını, 329 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. SETA Güvenlik Araştırmaları Direktörü Dr. Murat Yeşiltaş, canlı yayında konuya ilişkin soruları yanıtladı.
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28.02.2020 - 12:21| Son Güncelleme : 28.02.2020 - 12:37
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