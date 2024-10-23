Yeni görüntü: TUSAŞ'a terör saldırısı patlama anı
TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirildi. Güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışmaların devam ettiği ve rehine olduğu bildiriliyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) terör saldırısı düzenlendiği, şehit ve yaralılar bulunduğunu bildirdi. NTV Ankara Haber Müdürü Uğur Şevkat, canlı yayında ayrıntıları aktardı.
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