Yeni haftada hava durumu: Sel riskine dikkat! Hangi bölgeler tehdit altında?
Afet Koordinasyon Merkezi, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi için sağanak yağış uyarısı yaptı. İstanbul'da gök gürültülü sağanak aralıklarla etkili olmaya başladı. Yağışla birlikte hava sıcaklığı düştü. Meteoroloji tarafından bugün 13 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, hafta boyunca yurt genelindeki hava durumunu değerlendirdi.
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