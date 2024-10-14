Yeni haftada hava durumu | Tarih verildi: Mevsimin ilk karı geliyor
Yeni haftada sıcaklıklar mevsim normallerinde başlıyor, perşembeden itibaren ise soğuk hava gelecek. Bugün Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak nedeniyle nedeniyle Artvin ve Rize için sarı kodlu uyarı yapıldı. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, hafta boyunca yurt genelindeki hava durumunu değerlendirdi. Sıcaklıkların ekim ortalamalarının altına ineceğini söyleyen Çalışkan, "Çarşama günü İstanbul, Kocaeli ve Bursa'da kısım kısım yağışlar var. Karadeniz'de de çarşamba öğleden sonra ve cuma sabahı arası kuvvetli yağış ve sel tehlikesi var. Rakımı 1300 ve üzeri olan yerlere kar yağacak." dedi.
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