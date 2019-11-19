Yeni hayvan hakları yasası hangi düzenlemeleri içeriyor?
Yeni hayvan hakları yasasıyla ilgili çalışmalarda önemli bir aşama kaydedildi. Meclis Araştırma Komisyonu, yeni yasanın temelini oluşturması beklenen raporunu açıkladı. Önergeye göre artık hayvanlara yönelik suçlarda hapis cezaları paraya çevrilemeyecek, hükmün açıklanması geride bırakılamayacak. Evcil hayvanlarını sokağa terk eden kişiler ise para cezasına çarptırılacak. (Haber: Baran Bila Kamera: Önder Gündoğdu, NTV Haber)
19.11.2019 - 17:42| Son Güncelleme : 19.11.2019 - 17:44
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