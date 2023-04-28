Yeni mezun inşaat mühendisine 4 kat şartı

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde yeni düzenlemeye gidiliyor. Buna göre artık yeni mezun inşaat mühendislerinde tecrübe kriteri ön planda olacak. Binalardaki çıkmalar ve zemindeki dükkânlar için de yeni kurallar devreye girecek. Düzenleme ile binalardaki çıkmalara da ilave kurallar getirilecek. İçerisinde konut bulunan, zemin artı 4 kat ve üzeri olan binalarda kapalı çıkma yapılamayacak. (Haber: Tuana Çiftçi)

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