"Yeni normal" 1 Haziran'da başlıyor (Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı)

Türkiye, 1 Haziran'dan itibaren "yeni normal hayatla" tanışacak. Virüs salgınıyla birlikte getirilen pekçok kısıtlama 1 Haziran'dan itibaren kaldırılıyor. Seyahat yasağı artık uygulanmayacak. Restoran ve kafeler de yeni önlemlerle açılacak. Kabine toplantısı sonrası alınan kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı.
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NTV 29.05.2020 - 08:00| Son Güncelleme : 29.05.2020 - 09:15
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