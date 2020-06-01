"Yeni normal hayat"ın ilk günü

Türkiye genelinde bugünden itibaren corona virüs salgınıyla mücadelede yeni bir döneme girildi. Günlük hayatta birçok kısıtlama kaldırıldı, yeni normale dönülüyor. Salgınla mücadele kapsamında daha önce kapatılan bir çok işletme bu sabah açılıyor. İşte bugünden itibaren başlayan "yeni normal hayat"a dair ayrıntılar...

NTV 01.06.2020 - 08:00 | Son Güncelleme : 01.06.2020 - 09:31

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