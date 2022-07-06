Yeni sondaj gemisi Abdülhamit Han’ın içi ilk kez görüntülendi
Türkiye’nin dördüncü sondaj gemisi Abdülhamid Han, göreve çıkmak için gün sayıyor. Gemide son hazırlıklar yapılırken en çok merak edilen konu, yeni sondaj gemisinin görev yeri... Beklenti çalışmaların Akdeniz’de yoğunlaşması... Abdülhamid Han sondaj gemisi bugün ilk kez görüntülendi. İşte geminin özellikleri... (Haber:Serkan Kaya Kamera:Ahmet Aldoğan)
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