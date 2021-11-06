Yeni tip denizaltı projesi

Savunma sanayi projelerinin en önemlilerinden biri denizaltılar. Piri Reis kısa süre önce suya indirildi. Diğer 5 denizaltının yapım çalışmaları sürüyor. Denizaltılarda HAVELSAN'ın geliştirdiği savaş yönetim sistemi kullanılacak. Bu sistem denizaltının adeta kalbi. (Haber: Selen Yalaz - Kamera: Namık Okutan)
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