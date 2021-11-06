Yeni tip denizaltı projesi

Savunma sanayi projelerinin en önemlilerinden biri denizaltılar. Piri Reis kısa süre önce suya indirildi. Diğer 5 denizaltının yapım çalışmaları sürüyor. Denizaltılarda HAVELSAN'ın geliştirdiği savaş yönetim sistemi kullanılacak. Bu sistem denizaltının adeta kalbi. (Haber: Selen Yalaz - Kamera: Namık Okutan)

Haberler - NTV 06.11.2021 - 13:58 | Son Güncelleme : 06.11.2021 - 14:01

TÜRKİYE HABERLERİ