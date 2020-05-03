Yeni vaka 2 binin altına düştü

Türkiye'de virüs salgını nedeniyle 78 kişi daha hayatını kaybetti. Günün umutlandıran gelişmesi vaka sayısındaki düşüş. 30 Mart'tan bu yana, yeni vaka sayısı ilk kez 2 binin altına indi, bin 983 kişide virüs tespit edildi.

NTV Haber 03.05.2020 - 04:26 | Son Güncelleme : 03.05.2020 - 04:34

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