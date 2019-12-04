Yeni yasa taslağında 6 suça infaz indirimi yok (Hukukçu Rezan Epözdemir NTV'de anlattı)
İnfaz sisteminde değişiklik yapacak düzenlemede hazırlıklar son aşamaya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu 10 suçtan 6'sına ilişkin kırmızı çizgisini ortaya koyduğu öğrenildi. Buna göre Cumhurbaşkanı; terör, organize suçlar, cinsel istismar, uyuşturucu, cinayet suçlarıyla ilgili indirim yapılmaması gerektiğini söyledi. Aynı suçu birden çok kez işleyenlerin de kapsam dışında tutulması talimatı verdi. Hukukçu Doktor Rezan Epözdemir, Şule Çet cinayetinde çıkan müebbet kararı, Ordu'daki balerin cinayeti ve infaz yasasının değiştirilmesi için yapılan çalışmalar ile ilgili NTV canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.