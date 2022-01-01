Yeni yılın ilk bebekleri

Her yılbaşı olduğu gibi yeni doğan ilk bebekleri bakanlar yalnız bırakmadı. İstanbul'da yeni yılın ilk bebeğinin adı Umut Eliz kondu. Mutlu aileyi ilk kutlayanlardan biri de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ydı. Ankara'daki yeni yılın ilk bebeğini ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ziyaret etti.

Haberler - NTV Haber 01.01.2022 - 04:34 | Son Güncelleme : 01.01.2022 - 04:41

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