Yenidoğan soruşturması: Bebekleri 112'ye bildirmeden kabul etmişler
İstanbul’da bebek acil hastalarını daha önce anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip, ölümlerine neden olan yenidoğan çetesi hakkında hazırlanan iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi. Yaklaşık bin 400 sayfalık iddianamede, şüpheliler arasında geçen her bir diyalog itiraf niteliğinde. Çete yöneticilerinden ambulans çalışanı Gıyasettin Mert Özdemir ile Özel Duygu Hastanesi yöneticileri arasında geçen diyaloglardan bir kesitte, usulsüz olarak hastaneye yatırdıkları bebekleri sisteme kaydedebilmek için nasıl kılıf bulduklarını anlatmışlar.
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