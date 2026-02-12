Yer: Samsun! İnsanlar buranın varlığından haberdar değil

Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Kaplancık Kanyonu, adaları, el değmemiş doğası ve sunduğu izole ortamla doğa tutkunlarını ağırlıyor. Kaplancık Mahallesi Altınkaya Baraj Gölü üzerinde bulunan kanyon, ilçe merkezine 23 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Kızılırmak Nehri üzerindeki Altınkaya Barajı'nın ikinci kanyonu olan Kaplancık'ı ziyaret edenlere doyumsuz manzaralar eşlik ediyor. Bazı doğaseverler kanyon üzerindeki adalarda çadır kurarak kamp yapıyor. Eğitmen rehberler eşliğinde gruplar halinde kano gezileri ve doğa yürüyüşleri düzenleniyor. İlçede beden eğitimi öğretmenliği yapan Bafra Extrem Doğa Sporları Grubu Başkanı Volkan Karaman, AA muhabirine, yılın belirli zamanlarında ıssız adada doğa kampları düzenlediklerini belirtti. Karaman, "Burada kamp yaparak 2 veya 3 gün zaman geçiriyoruz. Hem Kaplancık Kanyonu içinde ilerliyor hem de doğa yürüyüşleri yapıyoruz. Türkiye'nin birçok ilinden gelen doğaseverlerle düzenlediğimiz etkinliklerle ilimizin tanıtımına katkı sağlıyoruz. Şehir trafiğinden ve yoğunluğundan sıkılan insanların izole bir ortamda nefes almasını sağlıyoruz." dedi. - Farklı sportif faaliyetler aynı anda yapılabiliyor Kampa katılan ve bölgenin sunduğu imkanlara dikkati çeken Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Erkan Likos ise şehrin keşmekeşinden kaçıp tamamen izole noktada vakit geçirdiklerini anlattı. Vezirköprü denilince akla ilk Şahinkaya Kanyonu'nun geldiğini hatırlatan Likos, "Ancak bilinmeyen bir nokta var; Kaplancık Kanyonu. Gerçekten bir doğa harikası. Birçok insan bu kanyonun varlığından bile haberdar değil, oysa burası eşsiz bir görsel güzelliği barındırıyor. Farklı sportif faaliyetleri aynı anda yapabiliyor olmamız bölgenin en büyük avantajı." diye konuştu. Kampa katılanlardan esnaf Ahmet Kalay da doğayla iç içe olmaktan büyük keyif aldığını dile getirdi. Grup olarak doğa yürüyüşleri ve çeşitli aktiviteler gerçekleştirdiklerini belirten Kalay, manzaranın büyüleyici olduğuna işaret ederek, tüm doğaseverleri bu doğal güzelliği görmeye davet etti.