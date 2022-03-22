Yeraltı sularında tarım ilacı kalıntısı

Küresel ısınma, iklim değişikliği ve hatalı tarımsal sulama. Yeraltı su kaynakları bu sebeplerle risk altında. Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Altındağ özellikle tarımsal yanlışlara dikkat çekti. (Haber: Erce Tiren - Kamera: Hakan Arslan - Yasin Güngör - Burak Akcan)
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