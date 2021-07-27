Yerde bulduğu havai fişeğin patlamasıyla gözünden yaralandı
Kars'ta Kerem Güneş, arkadaşlarıyla birlikte yerde gördüğü havai fişekleri patlattı. Havai fişeklerden biri Güneş'in sol gözüne isabet etti. Tedavisine Elazığ'da devam edilen Güneş, görme yetisini tamamen kaybedebilir.
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NTV 27.07.2021 - 12:21| Son Güncelleme : 27.07.2021 - 12:34
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