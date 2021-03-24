Yerde yatan tek gözlü kediyi ezip kaçtı

Mersin'de evinde 70'ten fazla kediye bakan hayvansever Yasemin Açık'ın sokakta yatan hayvanlarından birinin üzerinden otomobil geçti. Sürücü arkasına bile bakmadan yoluna devam edip gitti. Olayın ardından büyük üzüntü yaşayan Yasemin Açık, ''Yasal işlemleri başlattık. En ağır cezayı almasını istiyorum. Kabahatler Kanunu'ndan ceza alacağı için küçücük bir para cezası ile kurtulacak ve hayvanları önemsememeye devam edecek" dedi.
Abone ol
Paylaş
NTV 24.03.2021 - 15:16| Son Güncelleme : 24.03.2021 - 16:50
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.