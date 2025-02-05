Yere dökülen erzakları toplayan kişiye valilik sahip çıktı
Aydın'da yere düşürdüğü erzaklarını toplarken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan kişiye valilik sahip çıktı.
Aydın'ın Efeler ilçesi Atatürk Kent Meydanı'nda bir kişinin kolide taşıdığı gıda erzaklarını yere düşürdükten sonra topladığı anlar sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler üzerine Aydın Valisi Yakup Canbolat, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne kişinin bulunması için talimat verdi.
Görüntülerde yer alan kişinin sokakta yaşayan Maksut Yüzer (66) olduğunu belirledi. Yüzer, ekiplere yalnız yaşadığını ifade etti. Bunun üzerine Yüzer, Kuşadası Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı özel bakım merkezine yerleştirildi.
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