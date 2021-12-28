Yere düşen engelli oğluna tekme attı

Ankara'da, Aile Sağlığı Merkezinin önünde dengesini kaybederek yere düşen zihinsel engelli oğlunu tekmeleyen Mesut C., çevredeki vatandaşların polise yaptığı şikayetle gözaltına alındı. Mesut C., polis merkezindeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da olayla ilgili inceleme başlattı.
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