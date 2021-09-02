Yere düşürülen emekli maaşını, ekmek poşetine koyarak aldı

İstanbul Sultangazi'de kaldırımda oturan bir kişi, cep telefonuyla konuşurken cebindeki emekli maaşından kalan parayı düşürdü. Yerdeki parayı fark eden başka bir kişi ise yere attığı ekmek poşetine koyduğu parayı alarak kayıplara karıştı.

NTV 02.09.2021 - 11:30 | Son Güncelleme : 02.09.2021 - 11:42

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