Yerli anticoronavirüs bariyeri (Meyve ve sebzeleri virüsten arındıran jel ürettiler)

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde faaliyet gösteren yerli bir firma corona virüsün meyve ve sebzeler üzerinden bulaşmasını engelleyecek bir jel geliştirdi. Jelin, meyve sebzelere püskürtülerek dış yüzeyinin virüsten arındırılması amaçlanıyor. NTV Muhabiri Ahmet Örsoğlu, projenin geliştiricilerinden Kimya Mühendisi Emine Yılmaz ile konuştu.

NTV 21.05.2020 - 11:00 | Son Güncelleme : 21.05.2020 - 11:02

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