Yerli aşı için önemli adım

Salgınla mücadelede en önemli silahımız aşı. Türk bilim insanları da yerli aşıyı geliştirmek için aralıksız çalışıyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Bilkent Ünviersitesi'nin birlikte yürüttüğü aşı çalışmasında kritik bir aşamaya geçildi. Hayvan deneyleri tamamlandı. Sonuç başarılı, hayvanlarda antikor oluştuğu görüldü. Şimdi sırada gelecek onayın ardından insan deneyleri var. Haber: ÖYKÜ TÜCCAR Kamera: KAZIM ÖZBEK
Abone ol
Paylaş
NTV Haber 10.03.2021 - 01:06| Son Güncelleme : 10.03.2021 - 01:10
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.