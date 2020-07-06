Yerli Ed Stafford görev başında

Iğdır'ın Aralık ilçesinde yaşayan Suat Çetindere'nin (42), ilginç balık avlama yöntemi herkesi şaşırtıyor. Suya giren Çetindere, ağ ya da olta kullanmadan elleriyle balık yakalıyor. Çetindere'nin bu merakı doğada teknoloji ve alet kullanmadan hayatta kalma videoları çeken Ed Stafford'u anımsattı. İşte o görüntüler...

06.07.2020 - 12:08 | Son Güncelleme : 06.07.2020 - 12:39

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