Yerli elektrikli tren hazır

Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli treni raylara inmeye hazırlanıyor. Haberi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu verdi. Bakan Karaismailoğlu, "Milli elektrikli tren setleri 30 Ağustos'ta test için raylarla buluşacak" dedi. İşte ayrıntılar...
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NTV 16.06.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 16.06.2020 - 09:25
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